Назван лучший школьный повар Иркутской области

Подведены итоги первого регионального конкурса «Лучший школьный повар Приангарья-2021». За звание лучшего в профессии в финале боролись пять поваров – представители Черемховского района и Усолья-Сибирского, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

«По итогам всех испытаний победителем конкурса стала повар средней общеобразовательной школы №3 п. Михайловка Черемховского района Дарья Дмитриченко. В школе она работает с начала этого года, профессиональный стаж 10 лет», – говорится в сообщении. Работы конкурсантов оценивали профессионалы из ресторанной сферы.

Все финалисты прошли отборочные испытания, которые проходили на базе Иркутского техникума индустрии питания. На выполнение задания конкурсантам было отведено 4 часа. За это время нужно было приготовить суп-пюре ОВО-ЛАКТО, горячее блюдо из курицы с гарниром и соусом, а также сладкий пирог.

В рамках конкурса была проведена и непрофессиональная оценка работ родителями и школьниками-активистами. По их мнению, лучшими были блюда повара-бригадира средней общеобразовательной школы №15 Усолья-Сибирского Веры Агарковой. Она получила приз независимого жюри.