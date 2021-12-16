Власти Иркутской области планируют к 2024 году добиться 100%-ого восстановления лесов

Региональные власти намерены к 2024 году добиться 100%-го восстановления лесов в Иркутской области, рассказал глава Приангарья Игорь Кобзев.

«В этом году мы достигли хороших показателей по лесовосстановлению. Общая площадь восстановления по сравнению с 2020-ым выросла почти на 12 тысяч гектаров. По объемам искусственного лесовосстановления перевыполнили план на 60,5%. Хорошая динамика. Но надо продолжать работать на перспективу. К 2024 году воспроизводство лесов должно быть 100%-ым», – сказал он.

Для стабильного обеспечения воспроизводства лесов в регионе сформирован запас семян на 3 года работы, вводятся в эксплуатацию новые лесопитомники.