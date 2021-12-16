Одобрен заем на 78 млн рублей для производства комплектующих для МС-21 в Приангарье

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил заем на 78 млн рублей для создания производства комплектующих для самолета МС-21 в Иркутской области, сообщает пресс-служба регправительтва.

Общий бюджет проекта составляет 168 млн рублей, из которых 54,8 млн рублей предоставит федеральный ФРП в виде льготного займа, а 23,5 млн рублей – Фонд развития промышленности Иркутской области.

«Авиазавод нуждался в опытном поставщике комплектующих. Для снижения затрат на эти цели, а также для развития промышленности на территории региона была достигнута договоренность с инвестором о создании отдельного юрлица и полноценного производства в Приангарье», – рассказала министр экономического развития и промышленности Приангарья Наталья Гершун.

Проект принадлежит компании «ПРОМТЕХ-Иркутск», которая была создана в регионе специально для работы с Иркутским авиазаводом. Предприятие будет производить комплекты бортовой кабельной и трубопроводной сети в объемах, соответствующих графику производства Иркутского авиационного завода. На производстве появится 76 новых рабочих мест.