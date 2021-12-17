В Иркутске никогда не будет эпицентра землетрясений – эксперт

В Иркутске никогда не будет эпицентра землетрясений, сообщают Вести-Иркутск со ссылкой на директора института Земной коры Дмитрия Гладкочуба.
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По его словам, Иркутск находится на Сибирской плите, она очень мощная, однако все землетрясения происходят вдоль края плиты, минимальное расстояние от возможного эпицентра — 100 километров.
– И его в самом городе никогда не будет, потому как волны сюда будут приходить сильно затухшими, – пояснил он.
Напомним, что вчера, 15 декабря в 20 километрах от поселка Танхой в Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение в акватории озера Байкал. Мощность сейсмособытия в эпицентре – 6,7 балла. Толчки в 3-4 балла ощущались и в Иркутской области, в частности, Слюдянском Ангарском, Шелеховском, Иркутском районах.