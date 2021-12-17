В Иркутске никогда не будет эпицентра землетрясений – эксперт

В Иркутске никогда не будет эпицентра землетрясений, сообщают Вести-Иркутск со ссылкой на директора института Земной коры Дмитрия Гладкочуба.



По его словам, Иркутск находится на Сибирской плите, она очень мощная, однако все землетрясения происходят вдоль края плиты, минимальное расстояние от возможного эпицентра — 100 километров.

– И его в самом городе никогда не будет, потому как волны сюда будут приходить сильно затухшими, – пояснил он.

Напомним, что вчера, 15 декабря в 20 километрах от поселка Танхой в Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение в акватории озера Байкал. Мощность сейсмособытия в эпицентре – 6,7 балла. Толчки в 3-4 балла ощущались и в Иркутской области, в частности, Слюдянском Ангарском, Шелеховском, Иркутском районах.