Рекламная кампания Росбанка по продвижению карт #МожноВСЁ признана лучшей в номинации «Креатив года» премии Retail Finance Awards

Торжественная церемония вручения наград за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России состоялась в Москве, сообщили SIA.RU Росбанк.

Росбанк представил в октябре 2021 года новую рекламную кампанию по продвижению дебетовых и кредитных карт #МожноВСЁ с высоким лимитом кешбэка до 10 000 рублей в месяц. В ней приняли участие народный артист РФ Сергей Маковецкий и популярный певец и блогер Хабиб. Помимо стандартных охватных медиа (ТВ, digital, радио и наружной рекламы), продвижение шло в соцсети TikTok благодаря совместным проектам с блогерами и другим интеграциям. В конкурсе в соцсетях были разыграны эксклюзивные сувениры – толстовки, в одной из которых Хабиб снимался в клипе. Помимо этого, все кто оформил карту #МожноВСЁ на специальном лендинге получили в подарок набор наклеек от блогера и Росбанка.

«Владельцы карт Росбанка #МожноВСЁ получают настолько высокий кешбэк, что с ними действительно можно всё! Даже такой искушенный и достаточно консервативный в финансовых вопросах персонаж, как «Семейный бюджет», роль которого в рекламе исполнил Сергей Маковецкий, не скрывает своего восторга от столь выгодного продуктового предложения. Именно поэтому он готов сесть за рояль и исполнить оду картам. К нему присоединяется популярный певец и блогер Хабиб. Этот неожиданный дуэт устраивает перформанс, посвященный большому кешбэку. Переписав слова хита «Ягода-Малинка» под продуктовые преимущества карт и объединив мэтра кино и театра со звездой TikTok, мы создали необычную коллаборацию. Очень рады, что наш эксперимент понравился клиентам и получил столь высокую оценку на Retail Finance Awards», – прокомментировала директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка Елена Кожадей.

Премия Retail Finance Awards учреждена в 2007 году. Ее цель – отметить наиболее достойных представителей российского розничного финансового бизнеса, привлечь внимание профессионального сообщества к значимым достижениям в области развития финансового ритейла.

Предлагаем ознакомиться с деталями программы лояльности Росбанка #МожноВСЁ для дебетовых и кредитных карт.