Банк «Открытие» стал победителем премии Retail Finance Awards 2021

Банк «Открытие» победил в трех номинациях и получил еще одну серебряную награду премии, которую вручает журнал «the Retail Finance» за достижения в области развития розничного финансового бизнеса, рассказали SIA.RU в банке.

В престижной номинации «Прорыв года» банк «Открытие» получил две высшие награды - за весь комплекс продуктов и услуг, а также за кредитный продукт «Бесперебойное кредитование застройщиков», внедренный в банке в 2021 году. Это унифицированное продуктовое предложение для застройщиков жилья. Продукт обеспечивает финансирование всех стадий девелоперского цикла: мезонинное кредитование — на стадии приобретения участка, бридж-кредиты — на стадии предпроектных работ, проектное финансирование — на стадии строительства, кредит на развитие — при 30% готовности объекта. Такой подход позволяет застройщикам обеспечивать непрерывный цикл и делает доступнее розничные ипотечные кредиты для покупателей жилья в этих домах.

В номинации «Лучший финансовый продукт» победил сервис «Подбор портфеля сбережений». Сервис бесплатно помогает клиенту выбрать личную стратегию для сохранения и приумножения сбережений. Сделать это можно на сайте банка либо в офисе, обратившись за консультацией по сбережениям. Алгоритм подбора личного портфеля сбережений учитывает большое количество факторов – склонность клиента к риску, финансовые и жизненные цели, возраст детей и многие другие. Предложением можно воспользоваться при размещении средств от 50 000 рублей. Сформированный портфель визуализируется как наглядный печатный материал, доступно объясняющий, какие продукты, в каком сочетании и для каких целей рекомендуются конкретному клиенту.

Второе место в этой же номинации досталось еще одному продукту банка - привилегии AirBack, которая позволяет клиентам сегмента «Премиум» возместить предполетные расходы. Это первый подобный сервис на рынке. Схема работы AirBack проста: клиент оплачивает покупку в ресторане, аэропорту, на сайте авиакомпании, или услуги трансфера, заказанные через приложение «Консьерж24», а затем выбирает нужную операцию в мобильном приложении или интернет-банке. Банк мгновенно зачислит 100% стоимости покупки на бонусный счет. Воспользоваться привилегией можно до 8 раз за год, возмещая стоимость заказов в кафе и ресторанах или покупок в магазинах Duty Free, а также трансфера и ряда платных услуг авиакомпаний и аэропортов.

В номинации «Лучший социальный проект» премию завоевал социально ориентированный TikTok челлендж «Порадуй маму» ко Дню матери. С 29 ноября по 5 декабря 2020 года банк предложил всем желающим снять ролик с музыкальным поздравлением своим мамам на мелодию официального джингла. По условиям акции нужно было показать, как вы в детстве не слушали маму, а теперь с удовольствием следуете ее советам. За год хештэг #ПорадуйМаму набрал более 4 миллиардов просмотров, участники разместили 3,5 тысячи оригинальных видео.