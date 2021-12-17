В Иркутске 1198 елей обработают для защиты от вырубок

Деревья расположены на островах Конный и Юность, бульваре Ветеранов, парке Семейного отдыха, парке «Комсомольский», рассказали SIA.RU мэрии.

На острове Конный обработали специальным химическим составом 33 елки и сосны, а на острове Юность – 90 елок, сосен и кедров. Особое внимание уделяется хвойным насаждениям, высаженным в текущем году и ранее. Всего планируют обработать 1198 хвойных деревьев на 50 общественных озелененных территориях. Среди них – бульвар Ветеранов, парк Семейного отдыха и парк «Комсомольский».

– При попадании в теплое помещение срубленное дерево, обработанное химикатами, издает неприятный запах, от которого очень сложно избавиться. Никакого праздничного настроения такая елка не принесет, скорее испортит праздник, – говорит специалист МКУ «Городская среда» Дарья Куфякова.

Используемый препарат соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, он безопасен для людей и животных. Все участки, обработанные раствором, будут обозначены предупреждающими табличками.

В этом году в состав препарата добавили зеленое мыло – специальный компонент, который помогает химическому веществу дольше находиться на поверхности крон хвойных деревьев. С приходом весны зеленое мыло способствует легкому смыванию с хвои копоти и пыли, а также защищает деревья от вредителей и грибковых болезней.

Напомним, что с 18 декабря в Иркутске начнут работать 27 елочных базаров на 88 торговых местах. Там жители всех районов города могут приобрести живые ели, пихты, сосну и лапник.