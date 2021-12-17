Онлайн резиденция иркутского Деда Мороза начнет работать с 20 декабря

В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой главный волшебник столицы Приангарья будет вести прием дистанционно. Дети смогут позвонить сказочному персонажу, который поздравит их по видеосвязи в прямом эфире, рассказали SIA.RU в мэрии.

Резиденция Деда Мороза будет работать в онлайн формате с 20 декабря 2021 года по 7 января 2022 года включительно. Ежедневно главный сказочный персонаж страны будет принимать звонки с 12.00 до 20.00 (перерыв с 16.00 до 17.00).

Тем временем, на резиденции Деда Мороза в сквере имени Кирова появится QR-код, перейдя по которому можно посмотреть приглашение и связаться со сказочным персонажем онлайн. Для видеообщения с Дедом Морозом нужно позвонить в Viber по номеру +7 (3952) 503 -703.