РУСАЛ укрепил позиции в экологическом рейтинге WWF

Производитель алюминия поднялся на 8 позиций в рейтинге открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических компаний России за 2020 год, подготовленном российским отделением Всемирного фонда защиты природы (WWF), рассказали SIA.RU в пресс-службе компании.

Согласно отчету WWF, в рейтинге открытости экологической информации российских горнодобывающих и металлургических компаний за 2020 год РУСАЛ занял 11 место, поднявшись сразу на 8 позиций по сравнению с рейтингом за 2019 год. Это одно из самых значительных улучшений среди всех участников рейтинга. При этом итоговый балл, полученный РУСАЛом, более чем в 1,5 раза выше, чем средний по отрасли.

Расчет рейтинга по итогам 2020 года впервые проведен Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА; аккредитовано при ЦБ РФ). В целом исследование WWF выявило рост открытости экологической информации в горнодобывающей и металлургической промышленности: рейтинг 2021 года фиксирует рекордный за все время своего существования средний балл по открытости бизнеса.

«Мы ценим рейтинг WWF, в том числе, за возможность посмотреть на эффективность реализации природоохранной политики у других компаний отрасли. Потому что, когда речь идет о сокращении воздействия на окружающую среду, конкуренция идет на пользу всем. Тем отраднее видеть успехи РУСАЛа в рейтинге WWF. Но более важно, что новое исследование показало рекордный средний балл по открытости за все время существования рейтинга», – отметил директор департамента экологии и климатического регулирования РУСАЛа Иван Ребрик.

«Подобные рейтинги должны способствовать повышению качества управления экологическими рисками в горнодобывающей и металлургической отраслях в России. Уже сейчас мы видим все более растущую открытость лидеров. Поэтому мы надеемся, что наш рейтинг станет реальным стимулом для повышения уровня экологической ответственности, развития коммуникаций с заинтересованными сторонами и обеспечит всестороннюю открытость при обсуждении компаниями их проектов», – сказал руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.