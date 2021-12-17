Альфа-Банк перевел 75% клиентов на электронные кассовые ордеры и сэкономил 10 тонн бумаги

Альфа-Банк первым в России внедрил электронное подписание кассовых ордеров при внесении наличных, а теперь еще и при получении. Это поможет сэкономить время клиентам, сберечь 10 тонн бумаги за год и снизить нагрузку на окружающую среду.

Альфа-Банк избавил клиентов от бюрократии и внедрил технологию электронного подписания документов, единственным на рынке предоставляя услугу и по приходным, и по расходным операциям для юридических лиц. Внести или получить наличные по электронным ордерам можно в каждом отделении банка.

Новый сервис предлагает клиенту выбрать удобный формат и сокращает время операции в 2 раза. Если представители компаний создают электронные заявки для снятия наличных в личном кабинете, то физические лица оформляют ордеры парой кликов – через СМС. При внесении наличных создавать заявки заранее не требуется.

Пользователи оценили новый функционал, отметили скорость и удобство обслуживания. Уже 75% операций внесения наличных корпоративные клиенты проводят в электронном виде, а снимают деньги без бумаги – 30%. Среди физических лиц безбумажный сервис использует 50% клиентов, но наблюдается уверенная тенденция роста.

Запуск инновации – еще один шаг Альфа-Банка к ответственному потреблению. Благодаря стратегической программе «Безбумажный банк» в 2020 году цифровизация документооборота снизила количество бумажных документов на 40%, а это – 70 тонн бумаги в год. В 2019 году Альфа-Банк перешел на использование экологичной упаковки для банковских карт и добился экономии 29 тонн бумаги в год.

«Кассовые операции строго контролируются государственными регуляторами, и даже незначительные изменения процедуры под пристальным вниманием. А здесь – большие видимые изменения. Наша задача – сделать жизнь клиента проще, а планету – чище. Поэтому внедрение технологии электронного подписания ордеров – значимый шаг вперед не только для нас, но и для отрасли в целом. Ведь до 2021 года ни один банк не предоставлял клиентам возможности клиентам полностью отказаться от бумажных кассовых документов. Мы, как трендсеттеры, рады поделиться эффективными способами использования времени, денег и природных ресурсов», – прокомментировал операционный директор Альфа-Банка Дмитрий Фролов.млн.