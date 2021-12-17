Мосметро, ВТБ, Google, Samsung и Mastercard запустили виртуальную «Тройку»

16 декабря официально запущена виртуальная карта «Тройка» — результат совместной работы ВТБ, Московского метрополитена, Google, Samsung и Mastercard. Теперь для всех пассажиров столичного транспорта доступен современный, удобный и быстрый способ оплаты в одно касание — популярная транспортная карта будет сразу в смартфоне.

Виртуальная «Тройка» — транспортная карта, выпуск и использование которой осуществляются с помощью смартфона без применения пластикового носителя. Покупка карты доступна в мобильном приложении «Метро Москвы». Выпуск и загрузка виртуальной «Тройки» в кошелек мобильного устройства Google Pay или Samsung Pay будут произведены банком ВТБ. Виртуальной версией карты можно воспользоваться в метро, автобусах, трамваях, электробусах, на МЦК, МЦД и монорельсе.

Процесс оплаты проезда виртуальной «Тройкой» аналогичен оплате банковской картой: достаточно поднести смартфон к турникету или валидатору, установленному в общественном транспорте Москвы и отмеченному специальным стикером о возможности приема банковских карт. При этом не нужно разблокировать телефон, вводя пароли или используя биометрические данные — билет считается автоматически. Необходимо только предварительно выбрать в настройках своего смартфона Google Pay или Samsung Pay в качестве основного способа для бесконтактных платежей.

Билеты можно купить онлайн, без очередей в кассы. На первом этапе к приобретению доступны следующие абонементы: ТАТ на 30 дней для поездок на наземном транспорте Москвы, «Единый» на 30, 90 и 365 дней с возможностью безлимитных поездок в зонах «Центральная» и «Пригород». Их стоимость будет аналогичной той, что и на пластиковом носителе. В следующем году в сервисе появится «Кошелек» и другие типы билетов.

Все преимущества новинки смогут оценить владельцы мобильных устройств с установленной операционной системой Android с NFC и загруженным приложением Google Pay или Samsung Pay. Детали о работе сервиса доступны здесь.

«Виртуальная «Тройка» — один из самых долгожданных цифровых транспортных сервисов этого года. Уверен, что он станет не менее популярным у москвичей, чем обычная «Тройка». Мы ожидаем, что со временем оплату транспортной картой, загруженной в смартфон, будут использовать миллионы горожан ежедневно. Мэр Москвы поставил задачу увеличивать число способов оплаты проезда, чтобы у пассажиров всегда был выбор. Так, до конца следующего года виртуальной "Тройкой"‎ или банковской картой можно будет оплатить проезд на любом турникете метро«, — сказал Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта.

«ВТБ активно участвует в развитии технологий московского общественного транспорта. За последний год мы вместе с нашими партнерами сделали огромный шаг к цифровизации транспортной отрасли, упрощая транзакционные процессы и тем самым повышая качество предоставляемых услуг для пассажиров. Официальный запуск виртуальной „Тройки“ — это еще один этап в построении комфортной среды для жителей города Москвы, которые всегда в приоритете для банка ВТБ. Кроме того, в рамках реализации нашей стратегии устойчивого развития мы уделяем особое внимание экологичности проектов, поэтому стоит подчеркнуть, что внедрение данной технологии позволит отказаться от использования пластика и снизить объем неперерабатываемого мусора, что, безусловно, положительно скажется на экологии», — подчеркнул Вадим Изотов, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старший вице-президент ВТБ.

«Мы постоянно работаем над созданием новых сервисов и инноваций, чтобы россиянам были доступны преимущества современных платёжных технологий. Безналичная оплата проезда, а затем и бесконтактная технология, впервые появились в Московском метрополитене именно с Mastercard, что стало нашим важным вкладом в развитие транспорта столицы. По данным наших исследований, держатели карт, которые ежедневно пользуются оплатой в одно касание, отмечают, что это безопасно и просто (85%). Мы рады, что виртуальная „Тройка“ теперь доступна для всех пассажиров московского транспорта, которые смогут по достоинству оценить этот удобный способ оплаты проезда в активном ритме мегаполиса», — отметил Алексей Малиновский, глава Mastercard в России.

Юлия Соловьева, управляющий директор Google в России: «Идея сервисов Google — сделать выполнение повседневных задач, в том числе таких, как передвижение по городу, более удобным и быстрым. Миллионы пассажиров общественного транспорта теперь могут использовать Google Pay на своем Android смартфоне вместо билета на метро, МЦД или в наземном транспорте Москвы! Мы рады помочь сделать передвижение по этой сверхдинамичной территории более легким!».

Ольга Чечеткина, руководитель платежного сервиса Samsung Pay в Samsung Electronics в России, прокомментировала: «Этап тестирования виртуальной „Тройки“ показал, что пассажиры московского транспорта с удовольствием используют новую технологию для оплаты проезда. В Samsung Pay виртуальная „Тройка“ всегда под рукой. Сервис позволяет отслеживать историю поездок и оплачивать проезд за несколько секунд — необходимо просто поднести смартфон к турникету. Для виртуальной „Тройки“ мы добавили в Samsung Pay фоновый режим оплаты, а значит, нашим пользователям не придется разблокировать экран и подтверждать операцию в транспорте. Для всех других транзакций порядок совершения платежей не изменится, поэтому безопасность платежей останется на высочайшем уровне. Мы уверены, что все больше наших пользователей будут выбирать виртуальную „Тройку“ для совершения своих ежедневных поездок. Это удобно, современно и позволяет уменьшить количество используемого пластика».