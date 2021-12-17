ВТБ: рынок ипотеки в Москве и области может вырасти на треть по итогам года

По оценке ВТБ, за 11 месяцев этого года общий объем продаж жилищных кредитов на рынке Москвы и области достиг 1,6 трлн рублей. Банк прогнозирует, что до конца года в регионе выдадут еще около 300 млрд рублей ипотеки. Таким образом, общий объем продаж может достичь рекордных 1,87 трлн рублей, что на треть выше результата 2020 года.

Заемщики ВТБ в Москве и Подмосковье по итогам 11 месяцев оформили почти 60 тысяч жилищных кредитов. Объем продаж составил около 390 млрд рублей (из них свыше 55 млрд — в рамках рефинансирования), что на 37% превышает результат за аналогичный период 2020 года.

В ноябре спрос москвичей на ипотеку стал максимальным: только за один месяц продажи ВТБ в столичном регионе составили около 54 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше показателя ноября прошлого года. В декабре ВТБ планирует выдать в Москве и области еще 65 млрд рублей ипотеки, нарастив итоговые продажи за год на 36%, то есть выше среднерыночных значений.

Одним из драйверов роста спроса на ипотеку жителей мегаполиса стала расширенная госпрограмма для семей с детьми. В ноябре интерес к ней оказался рекордным — объем кредитования достиг почти 7 млрд рублей. Сегодня в Москве и области практически каждую пятую ипотеку ВТБ выдает именно в рамках «семейной» программы. Всего с начала года в столичном регионе заемщики банка оформили по ней 4,4 тысячи кредитов на 28 млрд рублей. Четверть из них выдано в рамках рефинансирования.

По ипотеке с господдержкой ВТБ предоставил жителям Москвы и области больше 11 тысяч кредитов на 62 млрд рублей. Доля программы в общих выдачах составляет сегодня около 8%.

«Московский рынок недвижимости в этом году побьет сразу два рекорда. Во-первых, за январь-ноябрь в столице введено в эксплуатацию порядка 6,5 млн квадратных метров жилья, что является максимальным показателем за последние 56 лет. Во-вторых, рынок ипотеки может достичь рекордных 1,87 трлн рублей, на треть превысив результат прошлого года. Интерес жителей Москвы и области к покупке недвижимости очень велик, чему способствуют высокая активность девелоперов, стремление клиентов расширить свои „квадратные метры“ за счет „семейной ипотеки“, а также сохраняющаяся инвестиционная привлекательность ряда жилищных проектов», — прокомментировал вице-президент, замруководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

В целом по России ВТБ по итогам 11 месяцев выдал рекордный объем ипотеки: клиенты оформили около 300 тысяч кредитов более чем на 1 трлн рублей. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил свыше 20%. По итогам всего 2021 г. ВТБ впервые в истории планирует довести продажи ипотеки до 1,1 трлн рублей.

Итоги 2021 года будут рекордными и для всего российского рынка жилищного кредитования. По оценке ВТБ, банки выдадут по ипотеке порядка 5,5 трлн рублей. Свои жилищные условия смогут улучшить 1,8 млн семей, что сопоставимо с населением крупного города-миллионника.