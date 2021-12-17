Председатель Правления Новикомбанка провела заседание совета Воронежского отделения СоюзМаш России

Итоги работы Воронежского отделения Союза машиностроителей России в 2021 году подвели члены Регионального совета профессиональной общественной организации под руководством куратора, члена Бюро ЦС Союза машиностроителей России, Председателя Правления Новикомбанка Елены Георгиевой. В ходе заседания также были намечены основные задачи на ближайший год.

Новикомбанк, как опорный банк российской промышленности, поддерживает все инициативы и проекты Союза машиностроителей России, который объединяет крупнейшие корпорации и компании высокотехнологичных отраслей экономики и представляет интересы около трех миллионов работников, занятых в различных сферах промышленности. С 2018 года банк курирует Воронежское отделение СоюзМаша, участвуя в формировании благоприятной экономической, технологической и социальной среды для устойчивого промышленного роста в регионе.

Благодаря глубокой отраслевой экспертизе и широкой продуктовой линейке банк уверенно наращивает масштабы деятельности в Воронежской области. В 2021 году число корпоративных клиентов банка в регионе увеличилось в четыре раза. Новикомбанку доверяют такие крупные компании, как Концерн «Созвездие», АО «ВЦКБ «Полюс», ПАО «Ил», АО «Электросигнал», ПАО «Корпорация «Иркут», АО «ВНИИ «Вега», АО «НИИЭТ» и другие. Более 50% предприятий-партнеров относятся к машиностроительной отрасли и входят в СоюзМаш России.

С 2021 года банк предложил своим клиентам новый алгоритм взаимодействия по организации финансирования, который заключается в сопровождении проектов от этапа идеи до их завершения. В рамках данного подхода банк формирует комплексное предложение, объединяющее все доступные продукты, меры господдержки, возможности рынка капитала и другие формы финансирования.

Помимо финансовой поддержки промышленных предприятий банк совместно с Воронежским отделением СоюзМаша в течение года активно работал над реализацией инициатив Союза в регионе. Были поддержаны такие проекты, как Всероссийская акция «Неделя без турникетов», в рамках которой студенты и школьники посещают предприятия области с целью профориентации, многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» и другие. Особое внимание традиционно уделяется программам, направленным на формирование кадрового потенциала, популяризацию рабочих и инженерно-технических специальностей.

В рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» воронежские отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и СоюзМаша России при поддержке Новикомбанка запустили проект «Встреча с Героем», в ходе которого проводятся встречи с выдающимися людьми региона в целях поддержания связи поколений и патриотического воспитания молодежи. Воронежским юнармейцам также вручены защитные маски с уникальным дизайном, мобильные рекламные стенды, значки и флаги с символикой молодежной организации.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки Новикомбанк и Воронежское отделение СоюзМаша России продолжают оказывать помощь медицинским организациям области.

«Машиностроение, как любая высокотехнологичная отрасль, - это прежде всего люди. Для ее развития требуются высококвалифицированные кадры, новаторы и изобретатели. Совместные усилия Новикомбанка и Воронежского отделения СоюзМаша направлены на то, чтобы промышленные предприятия становились центрами притяжения для специалистов, где они могут реализовать свой интеллектуальный потенциал. Ведь именно благодаря профессионализму работников создаётся конкурентоспособная продукция, которая обеспечивает лидерские позиции нашей страны на глобальных рынках», - отметила куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России, Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.