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Райффайзенбанк получил первую международную оценку ESG-зрелости

Международное рейтинговое агентство ISS ESG присвоило Райффайзенбанку рейтинг C-. Банк вошел в топ 20% мировых банков с высокой ESG-зрелостью. Участники рейтинга оценивались по более чем ста отраслевым параметрам в области устойчивого развития.

«Такая оценка от ISS ESG — это большая гордость для нас и высокое признание наших усилий в реализации стратегии устойчивого развития. В 2022 году мы продолжим работу по совершенствованию практик в области корпоративного управления, экологической и социальной ответственности. Мы планируем развивать портфель ESG продуктов и услуг, чтобы оказать всестороннюю поддержку нашим клиентам», — прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и инвестиционно-банковскими продуктами, Райффайзенбанк.

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В 2021 году портфель продуктов Райффайзенбанка, ориентированных на финансирование устойчивого развития, пополнился сделками, привязанным к ESG-рейтингам и показателям эффективности в области устойчивого развития, а также «климатическим» кредитом. Кроме того, Райффайзенбанк выступил co-организатором зеленых облигаций Правительства Москвы и первых в России «переходных» облигаций.

Ранее Райффайзенбанк вошел в категорию «золотых» работодателей по версии Forbes, получив оценку «золото» за экологические инициативы, «серебро» — за социальные и «бронзу» — за качество корпоративного управления.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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