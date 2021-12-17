Райффайзенбанк получил первую международную оценку ESG-зрелости

Международное рейтинговое агентство ISS ESG присвоило Райффайзенбанку рейтинг C-. Банк вошел в топ 20% мировых банков с высокой
«Такая оценка от ISS ESG — это большая гордость для нас и высокое признание наших усилий в реализации стратегии устойчивого развития. В 2022 году мы продолжим работу по совершенствованию практик в области корпоративного управления, экологической и социальной ответственности. Мы планируем развивать портфель ESG продуктов и услуг, чтобы оказать всестороннюю поддержку нашим клиентам», — прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и
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В 2021 году портфель продуктов Райффайзенбанка, ориентированных на финансирование устойчивого развития, пополнился сделками, привязанным к
Ранее Райффайзенбанк вошел в категорию «золотых» работодателей по версии Forbes, получив оценку «золото» за экологические инициативы, «серебро» — за социальные и «бронзу» — за качество корпоративного управления.