Райффайзенбанк предлагает ипотеку под 6,5% годовых на квартиры Группы «Самолет»

Райффайзенбанк будет выдавать ипотеку по сниженной ставке для покупки квартир в новостройках Группы «Самолет» в Москве и Санкт-Петербурге: под 6,5% на весь срок кредитования.

«Мечтая о собственном жилье, каждый думает в первую очередь о том, как выгодно его приобрести. Мы вместе с партнёрами рады предложить удобное решение для этого, — говорит Антон Красильников, руководитель направления ипотечного кредитования. — И дело не только в лёгких ставках, но и комфортном обслуживании кредита: любые справки можно заказать и получить онлайн без визита в офис, и досрочное погашение тоже просто сделать в любой момент в мобильном приложении».

«Одобрение данной программы можно получить в личном кабинете на нашем сайте. Учитывая все возможности, квартиру можно приобрести, не выходя из дома из любой точки мира», — дополняет руководитель отдела ипотечного кредитования группы «Самолет» Ольга Шихова.

Предложение несовместимо с другими льготными ипотечными программами и распространяется на проекты в Москве и Санкт-Петербурге. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры и от 25% — при покупке апартаментов. Максимальный срок займа — 25 лет. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей.