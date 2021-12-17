Иркутская область и Бурятия попали в рейтинг самых необычных блюд новогоднего стола

Оливье, мандарины, холодец и шампанское – вот, что приходит на ум, когда мы говорим о новогоднем столе россиян. Однако далеко не все семьи страны встречают Новый год именно так – в России проживают представители более чем 160 национальностей, в кухнях которых есть свои традиционные новогодние блюда.

Глобальный маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar составил рейтинг (есть у SIA.RU) из пяти регионов страны, жители которых готовят к Новому году не только очень вкусные, но и чрезвычайно необычные блюда.

Республика Татарстан

У татар есть свои уникальные новогодние традиции. Например, вместо Деда Мороза и Снегурочки к местным детям приходят Кыш-Бабай (имя которого переводится как «Дедушка Зима») и его внучка Кар-Казы. Герои не только дарят подарки, но и отпугивают нечистую силу и приближают приход весны. Готовясь к встрече с этими сказочными персонажами и новым годом, татары ставят на стол блюда, символизирующие достаток и счастье: вак беляш (сочные пирожки на кефире), губадию (праздничный пирог с многослойной начинкой) и ураму (фигурный хворост из теста).

Однако без чего действительно немыслим праздничный ужин татар - это чак-чак. С этим десертом связано множество традиций и поверий: например, считается, что чем больше чак-чака съешь, тем слаще будет жизнь; а отправляясь в гости в новогоднюю ночь, обязательно принести хозяевам эту восточную сладость как пожелание богатства и счастья. Говорят, в каждой семье есть свой способ приготовления чак-чака и вариант украшения этого блюда: его посыпают орехами, конфетами или изюмом.

Ставропольский край

На территории края проживают представители более 100 национальностей, в том числе большая ногайская диаспора. Новогодний стол ногайцев не обходится без короля кухни тюркоязычных народов бешбармака, который принято готовить по случаю больших праздников и к приезду дорогих гостей. Название яства в переводе с киргизского означает «пять пальцев», что неспроста – есть бешбармак принято руками.

Но как ни один король не обходится без свиты, так и бешбармак никогда не стоит на столе в одиночестве – новогоднюю трапезу ногайцев невозможно представить без хинкали и своеобразных пельменей казан-боьрек. Кроме того, особое место в национальной кухне этого народа всегда занимали супы, и именно их ногайцы готовят первого января. Особенно популярна в первый день нового года тонкая лапша на легком мясном бульоне.

Республика Адыгея и Краснодарский край

Адыги – уникальный народ, которому удается сохранять свои традиции и культуру даже в нынешний век глобализации. И сегодня торжественная трапеза представителей этого народа, проживающего в Адыгее и в соседнем с республикой Краснодарском крае, включает те же блюда, что и сто лет назад. К новогоднему столу местные жители подают жареную индейку и щипс, традиционный соус из бульона, без которого не обходится ни одно торжество.

Также на стол ставят ашрай – необычный луковый суп на молоке, который в Новый год должны отведать все члены семьи. Ашрай занимает особое место в национальной кухне, потому как его готовят из 7 ингредиентов, а число семь считается священным у адыгов. Что касается напитков, то шампанское представители этого народа часто заменяют басхымой – пряным слабоалкогольным напитком из кукурузной муки.

Республика Удмуртия

У удмуртов есть интересная традиция – в Новый год они наряжаются в персонажей потустороннего мира, обходят соседей, отпугивают злых духов и болезни, притягивают удачу в делах. Необычны не только обряды, но и праздничные угощения – к новогоднему столу удмурты готовят блины в печи и перепечи – корзиночки из теста с разнообразной начинкой: мясом, грибами, картофелем, кашей и даже редькой.

Особое место на праздничном столе жителей региона занимают пельмени «пельнянь», название которых переводится с удмуртского как «хлебное ухо». Как и перепечи, пельнянь готовят не только с мясом, но и с рыбой, овощами, ягодами и лесными травами – в каждой семье бережно хранится свой неповторимый рецепт этого национального блюда.

Республика Бурятия и Иркутская область

Именно в этих регионах проживает самая большая бурятская диаспора России. Буряты отмечают Новый год дважды: 31 декабря вместе со всей страной и в «Праздник Белого месяца» Сагаалган, который обычно приходится на конец зимы или начало весны. Наступающий год у бурят принято встречать с чистыми помыслами, что подчеркивают угощения белого цвета на праздничном столе: всевозможные молочные продукты (творог и сметана, брынза и курунга) и буузы – большие пельмени, по форме напоминающие юрту.

Также новогодний стол часто украшает похлебка саламат, которую считают жемчужиной бурятской кухни. Это блюдо из сметаны и муки относится к почитаемой «белой пище» и является старейшим в рационе бурятского народа – говорят, его рецепт известен еще со времен Чингисхана.