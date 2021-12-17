Пожар произошел в строительном кооперативе в Усть-Илимске

Погибших и пострадавших нет, рассказали SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

17 декабря в 07:56 от очевидцев на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в гаражно-строительном кооперативе «Автосвет» на улице 50 лет ВЛКСМ.

В ходе тушения ранг пожара повысили из-за отсутствия противопожарного водоснабжения. Дополнительные силы вскрыли замки гаражей, автомобили вытягивали с помощью тросов.

Пожар погасили в 11:55. Огонь уничтожил два автомобиля, общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Точную причину возгорания установят дознаватели МЧС России.