В Иркутской области состоялся запуск Тайшетского алюминиевого завода

РУСАЛ запустил первую серию Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ). Инвестиции в проект составили около 100 млрд рублей. Новый завод получил имя российского реформатора Петра Аркадиевича Столыпина, благодаря которому в начале XX века началось ускоренное развитие Сибири – с притоком нового населения осваивались земли и строились новые населенные пункты.

В торжественной церемонии пуска приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко, полномочный Представитель Президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, промышленник Олег Дерипаска, который в 2006 году стал инициатором строительства Тайшетского алюминиевого завода, и генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

Мощность первого пускового комплекса составляет 428,5 тыс. тонн в год. Проект финансируется за счет собственных средств РУСАЛа, а также синдицированного инвестиционного кредита в объеме 45 млрд рублей от ВТБ (30 млрд рублей) и Газпромбанка (15 млрд рублей). Первый пусковой комплекс начал работу в режиме комплексного опробования.

– Тайшетский алюминиевый завод будет работать на чистой энергии сибирских ГЭС, а это значит, что вместе с современным газоочистным оборудованием, системой замкнутого водооборота воздействие на окружающую среду будет минимальным. Минимальным будет и воздействие на климат, так как углеродный след выпускаемой продукции будет одним из самых низких в мире. Это является не только важным фактором конкурентоспособности российской продукции, но и значимым аспектом курса на декарбонизацию мировой экономики, в котором наша страна занимает лидерские позиции, – отметила курирующая развитие Сибири и экологии заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

Комментируя открытие завода, представитель Президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев сказал:

– Запуск нового завода имеет огромное значение не только для экономики Иркутской области, но и Сибири в целом, роль которой как центра промышленного развития с каждым годом растет. На предприятии будет выпускаться современная продукция, которая востребована потребителями на внутреннем рынке и за рубежом. Заказы на нее уже есть.

По словам губернатора, запуск в Тайшетском районе алюминиевого завода придаст серьёзный импульс развитию экономики региона, приведет к созданию новых рабочих мест и укреплению промышленного потенциала Иркутской области.

– На заводе будут трудиться более тысячи человек, многие из которых – местные жители. Большинство объектов инфраструктуры также построены компанией РУСАЛ, – сказал Игорь Кобзев.

Предприятие оснащено оборудованием от ведущих мировых производителей, которое отвечает всем современным международным экологическим требованиям. Специально для завода инженеры РУСАЛа разработали электролизер РА-400Т с улучшенной конструкцией и технологическими параметрами.

– В строительстве Тайшетского алюминиевого завода были использованы самые современные экологичные технологии, которые есть в мировой алюминиевой отрасли. Технологические процессы автоматизированы практически на 100%. По такой же модели на месте устаревших, построенных в советские годы алюминиевых мощностей в Братске, Шелехове, Красноярске и Новокузнецке будут построены новые производства в рамках программы, о которой мы объявили весной 2021 года. Тайшетский алюминиевый завод получил имя Петра Аркадьевича Столыпина, реформы которого в начале XX века дали новый стимул развитию Сибири. Такую же задачу ставит перед собой РУСАЛ, построив уже третий за последние 15 лет современный и экологичный алюминиевый завод в Сибири, – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

С учетом Богучанского алюминиевого завода, который работает в рамках совместного с РусГидро проекта БЭМО, а также запущенного в 2006 году Хакасского алюминиевого завода, ТаАЗ стал третьим алюминиевым заводом, построенным в современной России. Все проекты были инициированы основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской. Суммарно в их реализацию было вложено 250 млрд рублей.

Справочная информация:

Тайшетский алюминиевый завод расположен в Тайшетском районе Иркутской области. Через Тайшет с запада на восток проходит Транссибирская магистраль, здесь начинается Байкало-Амурская магистраль и заканчивается Южно-Сибирская магистраль. В непосредственной близости проходит федеральная трасса «Сибирь». Проект строительства ТаАЗа получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Благодаря доступу к источникам возобновляемой гидроэнергии углеродный след Тайшетского алюминиевого завода будет одним из самых низких в отрасли. Энергоснабжение завода будет осуществляться от Богучанской, Красноярской и Братской ГЭС.

РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. Компания была создана в 2000 году Олегом Дерипаска. В 2020 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486) и на Московской бирже (торговый код RUAL).