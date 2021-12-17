ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых, сообщается на сайте регулятора. Решение ЦБ совпало с ожиданиями аналитиков.

– Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели, – говорится в сообщении регулятора.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.