Камеры установят на украшенных к Новому году общественных пространствах в Иркутске

Пресс-служба мэрии Иркутска сообщила, что в 2021 году на всех украшенных к Новому году общественных пространствах установят камеры видеонаблюдения.

«Оформление Иркутска к Новому году еще продолжается. В этом году в округах установят 16 новых искусственных и 3 живых ели. Также городские пространства к Новому году украсят более 20 объемных световых фигур, около 30 гирлянд. По-новому будут оформлены 32 площадки. Места определили депутаты совместно с жителями. По поручению мэра города Руслана Болотова все оформленные площадки оснастят видеонаблюдением. Завершить работы планируется до 25 декабря», – сообщил начальник управления культуры администрации Иркутска Антон Чернышов.

В праздничные дни на общественных пространствах будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и экипажи аварийно-спасательной службы.