Директора «Иркутскавтодора» обвинили в карательном сговоре с ущербом в 840 млн рублей

Прокуратура Приангарья обвинила бывшего директора «Иркутскавтодора» в карательном сговоре с ущербом в 840 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Личность обвиняемого назвали СМИ.

«По версии следствия, в период с 2018 г. по 2019 г. обвиняемый, занимая должность директора предприятия по строительству и ремонту автодорог, вступил в картельный сговор с другим хозяйствующим субъектом – конкурентом. Это позволило ему добиться победы на электронных аукционах, заключить три муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в областном центре и извлечь доход в сумме свыше 840 млн рублей», – рассказали в прокуратуре.

56-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье «Ограничение конкуренции», санкции которой предусматривают до 6 лет лишения свободы.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.