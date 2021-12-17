Названы регионы-лидеры России по числу пропавших людей

Эксперты РИА Новости, которые провели анализ данных МВД, составили список регионов-лидеров по числу пропавших с начала 2019 года людей.

«Среди регионов лидерами по числу пропавших c начала 2019-го стали Москва (6827 человек), Московская область (5023), Чеченская Республика (4984), Иркутская область (3421) и Красноярский край (3343)», – сообщает издание.

Ежегодно в стране исчезают около двух тысяч жителей. За девять месяцев 2021-го в розыске были почти 38 тысяч россиян, из них обнаружить удалось 6,5 тысячи (17%) – это и живые, и погибшие в сумме, статистику полиция по ним ведет общую.