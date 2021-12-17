«ИНК-Капитал» выпустила первые в России адаптационные облигации объемом 5 млрд рублей

Сегодня на Московской бирже был размещен дебютный выпуск рублевых облигаций АО «ИНК-Капитал» (холдинговой компании ИНК). Это первые в истории российского фондового рынка адаптационные облигации, соответствующие российской таксономии, утвержденной постановлением правительства РФ №1578 от 21.09.2021 г. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование части затрат по проекту обратной закачки попутного нефтяного газа в пласт (сайклинг-процесс), осуществляемому с 2010 года. Реализация этого проекта позволяет существенно сократить выбросы парниковых газов.

Выпуск облигаций состоялся благодаря сплоченной работе команды эмитента и партнеров: банками-организаторами выступили ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, Sber CIB, консультантом в области экологии - Environ Consult CIS (Ramboll Group), рейтинговыми агентствами - АКРА и «Эксперт РА» (последний выступил также верификатором проекта).

В ноябре Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и «Эксперт РА» присвоили АО «ИНК-Капитал», соответственно, кредитные рейтинги А+ (RU) и ruA+ с прогнозом «стабильный».

10 декабря закрылась книга заявок по размещению облигаций: объём выпуска составил 5 млрд руб., срок до погашения - 5 лет. Несмотря на высокую рыночную волатильность, компании удалось привлечь интерес участников рынка, несколько раз пересмотреть маркетинговый диапазон в сторону понижения и зафиксировать финальную ставку на уровне 10.25% годовых. Позитивная реакция инвесторов свидетельствует о больших перспективах ESG-финансирования.

Группа компаний ИНК сделала очередной шаг в направлении развития бизнеса в соответствии с целями устойчивого развития, принятыми Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году.

Генеральный директор «ИНК-Капитал» Марина Седых отметила, что выпуск адаптационных облигаций – знаковый проект для всей группы компаний, подтверждающий переход крупного участника нефтегазодобывающей отрасли на новый этап развития: «Группа компаний продолжает работу над собственной ESG-стратегией, ключевыми направлениями которой на первом этапе станут декарбонизация и система управления парниковыми газами (ПГ), а также сохранение биоразнообразия. Сокращение выбросов парниковых газов является одной из приоритетных и срочных задач по решению глобальной проблемы изменения климата в интересах будущих поколений».

Партнеры «ИНК-Капитал» отметили существенный вклад компании в развитие сектора ESG-финансирования. По мнению руководителя управления по работе с крупными компаниями и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка Дмитрия Средина, «переходные» облигации – это эффективный инструмент финансирования устойчивого развития углеродоемких отраслей. Рынок позитивно отреагировал на это размещение, что указывает на большие перспективы ESG-финансирования».

Управляющий директор по рынкам долгового капитала Sber CIB Ольга Гороховская подчеркнула, что выпуск облигаций представляет собой серьезную инновацию на рынке локальных рублевых облигаций. По ее мнению, группа компаний ИНК в очередной раз подтвердила свою приверженность концепции устойчивого развития.

Управляющий директор (управление рынков долгового капитала) ВТБ Капитал Мария Хабарова сообщила, что, выпустив первые в истории российского рынка адаптационные облигации, АО «ИНК-Капитал» вносит свой вклад в дело защиты окружающей среды: «ВТБ Капитал, как один из лидеров среди организаторов ESG-размещений в России, был рад помочь компании в этом благородном деле, структурировать сделку, пройти путь верификации и найти инвесторов, разделяющих наши ценности».

Директор-руководитель группы рейтингов устойчивого развития отдела корпоративных, суверенных и ESG рейтингов «Эксперт РА» Юлия Катасонова сообщила, что национальная система ответственного финансирования заработала в полном смысле этого слова: «ИНК взяла на себя ответственность по первому выпуску «переходных» (адаптационных) облигаций в России в соответствии не только с международными, но и национальным стандартами, тем самым открыв двери для других компаний из углеродоемких отраслей. Этот выпуск придал новый импульс для роста национального рынка устойчивых финансов. Мы рады, что были причастны к этому важному пилотному проекту в России в качестве верификатора».

Вице-президент ВЭБ.РФ Дмитрий Аксаков приветствовал выпуск облигаций: «Считаем это важным шагом для развития рынка устойчивого финансирования в России. Нефтегазовая отрасль обладает значительным потенциалом для реализации проектов, имеющих положительный экологический эффект, и мы рады, что ИНК-Капитал стал первой компанией, выпустившей адаптационные облигации в соответствии с положениями «адаптационной» секции российской таксономии, разработанной Минэкономразвития и ВЭБ.РФ». Напомним, что согласно распоряжению правительства РФ госкорпорация развития является методологическим центром по финансовым инструментам устойчивого развития.

О критериях оценки проекта

Верификатор «Эксперт РА» подтвердил соответствие проекта, заявленного АО «ИНК-Капитал», затраты на который частично будут рефинансированы за счет выпуска облигаций, критериям адаптационного финансового инструмента согласно постановлению правительства РФ №1587 и международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и финансирования перехода к низкоуглеродной экономике Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). Перед формированием заключения верификатор изучил все представленные эмитентом документы, включая заключение международного экологического консультанта Environ Consult CIS (Ramboll Group).

Напомним, что для нефтедобывающей отрасли страны все проекты модернизации существующих производств будут иметь адаптационный, переходный характер, так как направлены на сокращение выбросов парниковых газов в результате производственной деятельности, а не на полное их предотвращение или улавливание.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, который ИНК реализует в Усть-Куте. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, 2 гелиевых завода и Иркутский завод полимеров. Общее число сотрудников компаний группы – более 10 тыс. чел.

Добыча нефти на месторождениях ИНК сопровождается извлечением попутного нефтяного газа. В начале 2000-х значительную его часть сжигали на факельных установках, так как на севере Иркутской области не существовало газотранспортной инфраструктуры и промышленных потребителей этого сырья. В 2009 году благодаря поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) руководители компании Николай Буйнов и Марина Седых приняли стратегическое решение по утилизации газа, а ЕБРР предоставил кредит в размере 90 млн евро для финансирования экологически направленного проекта.

В 2010 году была построена установка комплексной подготовки газа на Ярактинском месторождении, которая позволила существенно уменьшить объем факельного сжигания газа и, соответственно, сократить выбросы парниковых газов. Это был первый проект такого рода, реализованный на территории РФ в промышленном масштабе. Достижения компании в области устойчивого развития в 2012 году отметили ЕБРР и Всемирный банк.

Реализация проекта продолжается более 10 лет в рамках каждого из этапов развития газового бизнеса группы компаний ИНК.