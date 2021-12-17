Сертификация МС-21 до конца года зависит от погодных условий – Мантуров

Глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что вопрос соблюдения запланированных сроков сертификации самолета МС-21 зависит от дат окончания программы испытательных полетов и, соответсвенно, погодных условий, а также скорости принятия решения контролирующим органом – Росавиацией, пишет ТАСС.

«Я не могу ответить за погоду (при сертификационных испытаниях – прим. ТАСС), потому что до конца должны всю программу отлетать. А второе – [не могу ответить] за работу самой Росавиации. Мы рассчитываем и надеемся, сделаем все возможное», – сказал Мантуров.

Напомним, заявленный срок сертификации самолета – до конца 2021 года.