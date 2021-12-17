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Набиуллина: Экономика растёт

Темпы роста экономической активности в РФ в IV квартале ускорились по сравнению с III кварталом, но ожидаемо уступают динамике во II квартале, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

По итогам 2021 года, по ее словам, ЦБ ожидает рост ВВП на уровне около 4,5%.

– По оперативным индикаторам мы видим, что потребительский, инвестиционный спрос продолжают уверенно расти. Рост капиталовложений поддерживается значительным повышением прибыльности компаний во многих секторах и ожиданиями дальнейшего расширения спроса, – отметила глава ЦБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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