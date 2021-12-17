Базу «Ерши» с клубом «Дикая лошадь» в Иркутске выставили на продажу за 450 млн рублей

Центр отдыха «Ерши», расположенный в южной части города Иркутска – на улице Якоби в Свердловском округе, выставили на продажу за 450 млн рублей, следует изданных на портале объявлений «Авито».

Объект представляет собой отдельно стоящее здание площадью 4,5 тысячи квадратных метров. В него входят банкетный зал Paris и клуб-ресторан «Дикая лошадь». Общая площадь земельного участка – 16,3 тысячи квадратных метров.

«Данный земельный участок находится в границах концепции развития залива Якоби, подготовленной администрацией города Иркутска, согласно концепции, это единственное доступное место в черте города, где официально разрешено купание», – описывает продавец свой объект.

По информации «Тайги.инфо», «Ерши» по-прежнему принадлежат депутату думы Иркутска Александру Панько. В 2012 году он дал интервью газете «Дело», в котором рассказал, с чего начался этот бизнес, о его прибыльности и окупаемости.