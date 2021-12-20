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В Иркутской области 23 декабря состоится форум «Время отдыхать на Байкале»

Правительство Иркутской области совместно с Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири, а также с Агентством по туризму Иркутской области 23 декабря проведет в онлайн-формате ежегодный международный туристический бизнес-форум «Время отдыхать на Байкале».

Участие в форуме примут представители федеральных и региональных властей, крупнейших деловых объединений, туристического бизнеса и ведущие российские эксперты. Они будут обсуждать перспективы развития туризма в Прибайкальских территориях.

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Программой предусмотрено проведение пленарного заседания на тему «Туристские территории. Развитие и новый знак качества индустрии туризма и гостеприимства». Кроме того, на форуме запланированы экспертные обсуждения по темам «Законодательные инициативы в сфере туризма и индустрии гостеприимства», «Международный туризм. Возможности для развития в новой реальности», а также стратегическая сессия Делового клуба «MICE-туризм на Байкале».

Регистрация на онлайн-форум "Время отдыхать на Байкале!" по ссылке.

Справка
Международный туристический бизнес-форум «Время отдыхать на Байкале!»-2021, http://baikalturforum.ru/ru/,  организован Агентством по туризму Иркутской области, Союзом «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» при поддержке правительства региона. Онлайн-форум собрал на одной площадке ведущих российских и зарубежных экспертов и спикеров, представителей органов власти всех уровней, общероссийские профессиональные ассоциации индустрии туризма и сферы гостеприимства и др.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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