В Иркутской области 23 декабря состоится форум «Время отдыхать на Байкале»

Правительство Иркутской области совместно с Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири, а также с Агентством по туризму Иркутской области 23 декабря проведет в онлайн-формате ежегодный международный туристический бизнес-форум «Время отдыхать на Байкале».

Участие в форуме примут представители федеральных и региональных властей, крупнейших деловых объединений, туристического бизнеса и ведущие российские эксперты. Они будут обсуждать перспективы развития туризма в Прибайкальских территориях.

Программой предусмотрено проведение пленарного заседания на тему «Туристские территории. Развитие и новый знак качества индустрии туризма и гостеприимства». Кроме того, на форуме запланированы экспертные обсуждения по темам «Законодательные инициативы в сфере туризма и индустрии гостеприимства», «Международный туризм. Возможности для развития в новой реальности», а также стратегическая сессия Делового клуба «MICE-туризм на Байкале».

Регистрация на онлайн-форум "Время отдыхать на Байкале!" по ссылке.