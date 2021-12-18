Иркутянка Юлия Кошкина прошла в полуфинал шоу «Голос» на Первом канале

Певица Юлия Кошкина прошла в полуфинал вокального конкурса «Голос». Трансляция программы велась на «Первом канале».

Она исполнила композицию в народном жанре «Я любила сокола». В четвертьфинале Кошкина состязалась с двоими соперниками из команды своего наставника – Пелагеи – Александром Волкодавом и Виктором Кирилловым. Наставнице было необходимо распределить проценты – 20, 30 и 50 – между троими четвертьфиналистами: 20 достались Кириллову, 30 – Кошкиной, 50 – Волкодаву.

Телезрители же, которые голосовали за четвертьфиналистов в течение прямого эфира, распределили голоса иначе – 54,3% достались Кошкиной, 24,4% – Володоаву, 21,3% – Кириллову.

Таким образом, Кошкина набрала 84,3% голосов, с которыми обогнала соперников и стала полуфиналисткой шоу «Голос» на Первом канале. Волкодав также отправился в полуфинал конкурса.