Пять многоквартирных домов остались без холодной воды в Иркутске из-за аварии

Авария произошла на водопроводных сетях в Иркутске на улице 30-й Дивизии вечером 17 декабря – в результате пять многоквартирных домов остались без воды на Байкальской, сообщает пресс-служба мэрии.

«На ликвидации аварии задействованы силы и средства МУП «ИркутскАвтодор» и МУП «Водоканал». Дорожная служба с момента разлива воды проводит очистку проезжей части, лотков и тротуаров, а также противогололедную обработку. Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий на месте аварии выставлены посты ГИБДД», – отметил первый заместитель мэра Андрей Южаков.

Специалисты в течение ночи произвели откачку воды из колодцев. Место прорыва сети установлено, сейчас специалисты приступили к земляным работам для устранения повреждения. Людям организован подвоз питьевой воды.

До устранения последствий аварии автомобилистов просят воздержаться от поездок по улице 30-й Дивизии.