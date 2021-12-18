Власти Иркутской области заявили об увеличении прожиточного минимума в 2022 году

Правительство Иркутской области приняло решение увеличить прожиточный минимум в регионе в 2022 году, сообщает пресс-служба кабмина Приангарья. Соответствующий документ подписал первый заместитель губернатора Константин Зайцев.

«Согласно изменениям, в целом по региону величина прожиточного минимума в расчете на душу населения будет составлять 13 413 рублей. Для трудоспособного населения его величина будет равна 14 620 рублей, для пенсионеров – 11 535, детей – 13 269», – говорится в сообщении.

Для жителей крайнего севера Приангарья прожиточный минимум составит 16 310 рублей, для трудоспособного населения – 17 778, пенсионеров – 14 027, детей – 16 135.

По иным местностям Приангарья в расчете на душу населения – 12 541, для трудоспособного населения – 13 670, пенсионеров – 10 785, детей – 12 407.