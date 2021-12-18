Ювелирный салон загорелся в 130-м квартале Иркутска

Пожар произошел сегодня в ювелирном салоне PAVA JEWELRY в 130-м квартале Иркутска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по региону

Сообщение о возгорании в двухэтажном здании на улице Седова 2/1 поступило спасателям сегодня в 13:00. На момент прибытия пожарных помещения ювелирного салона полностью были в дыму, работники самостоятельно покинули здание. Пострадавших нет.

«На месте работают 5 единиц техники и 19 человек. По оперативной информации пожар начался во время огневых работ, проводимых подрядной организацией. В 14.10 пожар локализован на площади 30 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Продолжается проливка строительных конструкций и вскрытие перегородок. Точная причина возгорания устанавливается.