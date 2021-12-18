Туроператорам продлили отсрочку по возврату денег за отмененные из-за ковида туры до конца 2022 года

Госдума РФ приняла поправку к ФЗ98, которая позволит продлить туроператорам отсрочку по возврату денег за отмененные из-за пандемии туры до конца 2022 года, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Речь идет о турах, купленных до 31 марта 2020 года. При этом, отсрочка продляется только по турам в те страны, которые до сих пор закрыты для поездок с туристическими целями: в основном, это страны Европы и Юго-Восточной Азии. Это решение – очень важное, так как позволяет туроператорам продолжить работать, а значит – постепенно выполнять обязательства перед туристами», – сказала она.

Кроме того, глава Ростуризма рассказала, что Михаил Мишустин продлил турбизнесу возможность использовать средства фонда персональной ответственности для возврата денег туристам, которые по разным причинам не могут отправиться в поездку, хотя направление, которое они бронировали, уже открыто.

«Это позволит туроператорам получить дополнительные возможности при расчетах с туристами по открытым странам и максимально сократить свои обязательства, а многим – полностью их выполнить», – пояснила Догузова.

Речь также идет о зарубежных турах, забронированных до 31 марта 2020 года. Если туроператоры намерены воспользоваться данной им возможностью, необходимо направить соответствующее уведомление в ассоциацию «Турпомощь» до 27 декабря 2021 года.