Новые централизованные сети водоотведения построят в поселке Усть-Ордынский к 2024 году

В течение трех лет в поселке Усть-Ордынский будут построены новые централизованные сети водоотведения. Такое решение принято сегодня, 18 декабря, в ходе рабочей поездки Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в поселок Усть-Ордынский. Глава региона осмотрел построенные канализационно-очистные сооружения, готовые к эксплуатации. Дано поручение МО «Усть-Ордынское» определиться с концессионером для того, чтобы начать эксплуатировать построенный объект.

По словам главы региона, к новой 12-километровой сети будут подключены жилые дома, социальные объекты и строящиеся объекты, в том числе Дом спорта.

Игорь Кобзев обозначил конкретные сроки. Техническое задание должно быть готово к 1 мая следующего года, а реализация проекта завершена к 2024 году.