Врач из Нижнеудинска заплатит 140 тыс. рублей за выдачу липовых листков нетрудоспособности

Осуждена врач-педиатр из города Нижнеудинска, которая выдавала фальшивые справки нетрудоспособности за взятки, ей назначено наказание – 140тысяч рублей штрафа, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Следствием и судом установлено, что в 2020 году женщина получала от пациентов взятки в размере от 5 до 10 тысяч рублей за изготовление и выдачу им листков нетрудоспособности по уходу за больными детьми. Фактически граждане не имели права на получение этого документа, поскольку их дети лечение у врача не проходили.

Женщину судили по двум уголовным статьям, она являлась работником Нижнеудинской районной больницы и была причастна к четырем эпизодам преступлений.