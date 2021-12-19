Один человек погиб, один – пострадал при столкновении иномарки и «Камаза» в Усольском районе

Авария произошла минувшим вечером на 1828 км автодороги Р-255 «Сибирь» в районе села Большая Елань Усольского района – Honda Torneo, за рулем которой был 23-летний водитель, столкнулась с «Камазом», сообщает пресс-служба УГИБДД Иркутской̆ области.

«От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм скончалась на месте 20-летняя пассажирка иномарки. Второй пассажирке легковушки 1996 года рождения потребовалась медицинская помощь», – говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.