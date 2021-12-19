Жителя Зимы обвинили в поджоге бывшей тещи вместе с домом

Следственное управление СКР по Иркутской области выдвинуло обвинение 35-летнему жителю Зимы в поджоге дома и бывшей тещи, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 10 марта текущего года мужчина пришел на дачу, расположенную в садоводстве «Хазанок», к матери бывшей супруги и стал обвинять ее в разводе с последней. В ходе ссоры он жестоко избил женщину, заставлял ползти по снегу, при этом все издевательства снимал на видео. Затем мужчина облил горючим вещи и предметы в доме, а также потерпевшую и совершил поджог. 71-летнюю женщину удалось спасти, однако позже она скончалась от полученных травм.

Зиминца осудят по уголовным статьям «Угроза убийством», «Убийство, совершенное с особой жестокостью», «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». Дело передано в суд для рассмотрения по существу.