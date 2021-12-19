Скончался директор строительной компании и экс-заместитель мэра Иркутска Евгений Дроков

Пресс-служба администрации Иркутска сообщила, что 18 декабря на 50-м году жизни скоропостижно скончался член Общественной палаты города Иркутска, исполнительный директор ООО «Стройко», бывший заммэра Евгений Дроков.

Должность заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства он занимал с 2015 по 2017 год. Ранее, в 2013 году, был главой Правобережного округа города.

«В 2017 году был избран депутатом городской думы. В последние три года был членом Общественной палаты города Иркутска. Везде Евгений Дроков проявил себя как профессионал высокого уровня, человек ответственный, грамотный, целеустремленный. Его скоропостижный уход из жизни – огромное горе для родных и близких, печальное, неожиданное известие для коллег, которые уважали его, ценили за профессиональные и личные качества», – сказали в мэрии.