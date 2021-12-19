Автобус наехал на 7-летнего ребенка на пешеходном переходе в Ангарске

Вечером 18 декабря на улице Карла-Маркса города Ангарска 63-летний водитель автобуса наехал на 7-летнего мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба УГИБДД Иркутской̆ области.

«Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с другими детьми в сопровождении его матери. В результате ДТП ребенок получил травмы, осмотрен медиками, отпущен домой», – говорится в сообщении.

Полицейские продолжают устанавливать все причины и условия случившегося.