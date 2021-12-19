Лучший чат-бот о Байкале выберут в Иркутской области

Конкурс чат-ботов, посвященный озеру Байкал, проводит среди школьников Центр цифрового образования детей «IT-Куб» в Братске. Мероприятие приурочено к завершению Года Байкала

Напомним, чат-бот – это программа, которая имитирует реальный разговор с пользователем. Чат-боты позволяют общаться с помощью текстовых или аудио сообщений на сайтах, в мессенджерах, мобильных приложениях или по телефону. По мнению организаторов, качественно спроектированный чат-бот помогает найти ответ мгновенно.

– Это особенно актуально в наше время, когда человечество активно передаёт всю рутинную работу в «руки» роботов. Во всех сферах есть однотипные вопросы и действия - зачем тратить ресурсы живых людей на одни и те же манипуляции, если это можно автоматизировать? Наш «IT-Куб» как центр цифрового образования, призван развивать компетенции школьников в сфере IT-технологий, формировать информационную грамотность и креативное мышление, – рассказала руководитель «IT-Куб» г. Братска Светлана Зыкова.