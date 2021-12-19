19 декабря Байкальский Дед Мороз отмечает день рождения

Ко дню рождения Байкальского Деда Мороза приурочено несколько праздничных мероприятий, и почти в каждом из них именинник принимает участие. Первое праздничное событие состоялось в Байкальске. Дед Мороз вручил модельной библиотеке города подарочное издание книги «Путешествие по сказочной России». В книге собраны легенды и истории о новогодних сказочных персонажах и божествах разных народностей: России, Татарстана, Бурятии, Якутии, Карелии и других. На форзаце книги свои автографы оставили все сказочные волшебники, о которых в издании идет речь. Почитать книгу смогут все желающие.

Также Байкальский Дед Мороз лично поздравил победителей конкурсов «Сто секунд о Байкале» и «Сто чудес Байкала». В первом выбрали авторов лучших видеороликов, в которых все желающие могли рассказать о том, почему они хотят приехать на Байкал. Во втором конкурсе выбрали авторов лучших фотографий, сделанных на берегу Байкала и размещенных в социальных сетях.

24 декабря в Москве на Арбате откроется фотовыставка «Сказочные герои России», Байкальский Дед Мороз станет героем нескольких фотографий. На снимках будет нанесен QR-код, через который все желающие смогут послушать легенду о главном новогоднем волшебнике Байкала. Выставка будет работать до середины января.

Справочно:

Проект «Байкальский Дед Мороз» реализуется в Слюдянке с 2005 года при поддержке агентства по туризму. Байкальский Дед Мороз представляет Южное Прибайкалье, которое стало лучшим туристическим брендом России по итогам конкурса «Диво России – Золотой бренд» в 2021 году.