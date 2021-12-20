Строительство дома спорта в поселке Усть-Ордынский завершится к 1 сентября 2022 года

Ход строительных работ Дома спорта в посёлке Усть-Ордынский сегодня оценил глава региона Игорь Кобзев.

В 2020-2021 годах все работы выполнялись по плану, финансирование освоено. В следующем году строителям предстоит в 2022 году завершить строительство объекта, освоить оставшуюся крупную часть предусмотренных средств - 700 миллионов рублей.

Игорь Кобзев поручил министерствам строительства и спорта совместно с подрядчиком уточнить календарный график строительства объекта и мониторить ситуацию на объекте еженедельно, проводить регулярно заседания штаба под председательством руководителя администрации УОБО Анатолия Прокопьева.

- Объект должен быть обеспечен необходимой рабочей силой и стройматериалами, чтобы все работы шли строго по графику, - подчеркнул Губернатор.

Руководитель подрядной организации доложил главе региона,ьчто берет на себя обязательство выполнить строительные работы до 1 сентября, а пуско-наладочные – до 1 декабря 2022 года.

Напомним, это последний объект, расположенный на территории УОБО, который должен быть построен в рамках Указа Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 323 «О мерах по социально-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа».

Дом спорта является долгостроем. Его начали возводить в 2002 году, в 2005 работы приостановили из-за недостатка средств. В 2020 году долгострой был разобран и началось строительство нового здания. Площадь застройки Дома спорта составляет 5,6 тыс. кв. м, общая площадь здания – 11 тыс. кв. м. В нём будут залы для различных видов спорта: единоборств, настольного тенниса, большой игровой зал, а также галерея для национального бурятского вида спорта стрельбы из лука. Кроме десяти профильных залов в здании разместятся конференц-зал, медико-восстановительный центр. Рядом построят стадион с беговыми дорожками и искусственным футбольным полем. Внутренняя трибуна Дома спорта будет рассчитана на 250 мест, наружная — на 1,5 тысячи, это позволит проводить там как спортивные, так и культурно-массовые мероприятия.