ИНК презентовала проект строительства нового микрорайона в Усть-Куте

ООО «Иркутская нефтяная компания» провела общественные слушания по строительству нового микрорайона для работников Иркутского завода полимеров в Усть-Куте. На встрече присутствовали мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов, глава города Евгений Кокшаров, общественные деятели, представители местного бизнеса.

Участникам презентовали проект нового микрорайона, который возведут на юге Усть-Кута, вблизи микрорайона РЭБ. Современное жилье из 31 блок-секции с современной инфраструктурой рассчитано на 3 тыс. человек – сотрудников завода с семьями.

– Это масштабный проект развития города, который, несомненно, даст импульс развитию различных направлений в жизни Усть-Кута. На территории микрорайона будут социальные объекты, принадлежащие муниципалитету, которыми смогут пользоваться все горожане, – отметил управляющий директор по правовой работе и региональной политике, Член Правления ИНК Евгений Милов.

В микрорайоне запланированы не только квартиры, но и нежилые площади, которые будут размещены на первых этажах. Это дополнительные возможности для развития малого бизнеса в современном пространстве, подчеркнул Евгений Милов. Кроме того, возведение нового микрорайона – это перспектива застройки вокруг объекта и развитие инфраструктуры в будущем, что также поспособствует улучшению облика Усть-Кута, и повышение уровня жизни его жителей.

На встрече участники смогли задать интересующие вопросы. Они касались строительства на территории микрорайона спортивных сооружений, условий аренды нежилых помещений, а также последующей возможности выкупа коммерческой недвижимости. Краеведы выступили с инициативой открыть в этно-деревне микрорайона усадьбу в честь знаменитого устькутяна, участника Бородинского сражения.

Микрорайон для сотрудников Иркутского завода полимеров в Усть-Куте возведут на площади 25,7 га. По проекту, это компактные жилые кварталы из 9- и 11-этажных домов с максимальным сохранением зеленых насаждений. Также на территории будут размещены социально-бытовые объекты, доступные для жителей Усть-Кута. Проектом предусмотрены участки под застройку школы на 520 мест и двух детских садов для 280 воспитанников. Прохождение экспертизы проектной документации планируется завершить в феврале 2022 года, после чего ИНК проведет тендер на определение генподрядчика. Дома 1-й очереди планируют сдать в эксплуатацию к запуску Иркутского завода полимеров в 2024 году.

Иркутская нефтяная компания реализует строительство завода полимеров в Усть-Куте в рамках создания газохимического кластера, включающего объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа. Производственная мощность составит 650 тыс. т товарной продукции в год. К строительству привлечена японская инжиниринговая компания Toyo Engineering, которая отвечает за проектирование, поставку оборудования и материалов. Генеральным подрядчиком по строительству установок полиэтилена и этилена выступает компания Gemont. Благодаря запуску объекта в Усть-Кутском районе будет создано 1 600 новых рабочих мест.