Выставка «Селедка под шубой» пройдет с 25 декабря по 27 февраля в галерее Бронштейна в Иркутске

В ней участвуют 14 художников из разных городов России. Проект посвящен веселому праздничному застолью, которое объединяет всех вместе, рассказали SIA.RU в пресс-службе галерее.

Художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Ангарска по-своему показали новогоднее застолье с его блюдами, живым общением и комичными ситуациями. Многие работы были созданы специально для этого проекта и экспонируются впервые.

Выставка собрала «на одном столе» традиционную домашнюю еду: селедку под шубой, оливье, бутерброды с икрой, нарезку, разные соленья и крепкие напитки – и фастфуд с газировкой. Работы выполнены в разных техниках: живопись, digital art, фотография, керамика. Также в экспозицию вошли три инсталляции.

Например, иркутская стрит-арт художница Лена Сисилева представила инсталляцию «Едимство», которая встречает посетителей у входа в галерею и сопровождает на всех этажах. Яркие персонажи спешат в гости, захватив с собой подарки, еду и напитки. Они создают атмосферу шумного семейного праздника.

– Единство через букву «м» – это неизведанная сила, которая смешивает абсолютно несочетаемые продукты в салаты и соединяет абсолютно непохожих людей за одним столом. Они громко поют, смешно танцуют и говорят сентиментальные глупости. При этом каждый растворяется в празднике, – рассказывает о своей работе Лена.

Саунд-дизайн для выставки создали участники творческого объединения U Sin Prod. В авторском треке можно услышать звуки праздничного застолья и знакомые с детства мелодии.

Возрастное ограничение 12+. Стоимость входных билетов – 50-150 рублей. Запись на посещение выставки – по телефону: (3952) 75-60-30. Вход на экспозицию – в защитных масках и при наличии необходимых документов. Выставка пройдет в залах галереи по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3.