Мошенничество с землей выявили в Иркутском районе

В Росреестре Иркутской области выявили факт подделки документов при оформлении земельного участка в поселке Березовый Иркутского района. Жительница Тулунского района пыталась по поддельным документам переоформить право собственности на земельный участок в Иркутском районе. Земля предназначена для индивидуального жилищного строительства. Её стоимость составляет более полумиллиона рублей.

В Управление Росреестра по Иркутской области от имени заявительницы поступили договор купли-продажи земельного участка в поселке Березовый Иркутского района и выданная от лица собственника объекта нотариально удостоверенная доверенность, дающая право на совершение сделок с данным участком.

При проведении правовой экспертизы государственный регистратор прав Управления Росреестра по Иркутской области усомнился в подлинности представленных документов и сделал запрос в региональную Нотариальную палату. Полученный ответ подтвердил, что на регистрацию прав представлена поддельная нотариальная доверенность. Материалы по данному факту готовятся для передачи в правоохранительные органы.

«Документы, которые поступают в Росреестр на регистрацию прав, проходят тщательную правовую экспертизу. Собственники недвижимости также могут защитить себя от подобных случаев мошенничества. Для этого достаточно подать заявление о невозможности проведения сделок с недвижимостью без своего личного участия. Подать такое заявление можно в любом офисе МФЦ или, при наличии у заявителя усиленной квалифицированной электронной подписи, через личный кабинет на сайте Росреестра. После этого никакое третье лицо не сможет переоформить на себя вашу недвижимость, даже если на руках у него будет нотариально удостоверенная доверенность», - заявляет руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.