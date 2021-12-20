Глобальный спрос на алюминий вырастет до 170 млн тонн

Такие цифры привел в своем выступлении сопредседатель Алюминиевой Ассоциации.

Артем Асатур в ходе IV Международного научного форума «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика». Как отметил Артем Асатур, вопросы устойчивого развития и декарбонизации находятся в центре внимания Алюминиевой Ассоциации и 130 компаний, входящих в ее состав.

И это неслучайно, ведь алюминиевой отрасли предстоит сыграть ключевую роль в построении низкоуглеродной экономики замкнутого цикла в России и мире. Наша страна – в числе мировых лидеров по производству и экспорту первичного алюминия с низким углеродным следом, при этом спрос на алюминий со стороны ключевых отраслей растет наибольшими темпами по сравнению с другими металлами.

Международный институт алюминия прогнозирует рост спроса на 80% с нынешних 95 до 170 млн тонн к 2050 году. Это объясняется прежде всего востребованностью алюминия и продукции на его основе для перехода мировой экономики на «зеленые» рельсы.

Алюминиевая Ассоциация и входящие в нее компании работают над стратегией развития отечественной алюминиевой отрасли, которая, помимо внешних факторов, будет учитывать новое российское климатическое законодательство и соответствующие нормативные акты и стратегические документы.