Иркутская область стала абсолютным лидером по росту спроса на вахтовиков в России

По итогам года наибольший спрос на вахтовых сотрудников наблюдался у работодателей Башкортостана и Москвы (по 6% в каждом регионе от всего объема вахтовых вакансий с начала 2021 года). В топ-10 попали сразу три сибирских региона – Красноярский край, Иркутская область (по 5%), и Омская область (2,5%). При этом, если сравнить рост спроса на вахтовиков за последние два года, то абсолютным лидером стала Иркутская область, где эта потребность выросла на 260%, сообщают аналитики hh.ru.

Любопытно, что за два года изменилась география спроса на вахтовиков. Так, в 2019-м наибольшее количество вахтовых вакансий публиковались компаниями из Краснодарского края, а в этом году краснодарцы лишь на 11 месте. В то время, как Красноярский край поднялся с шестого места на третье, Иркутская область – с шестнадцатого места переместилась на четвертное, Омская область два года назад находилась в списке на 24 месте, теперь – на десятом.

На регионы Сибирского ФО приходится 19% от всего объема вахтовых вакансий по стране в этом году или более 91,8 тысяч вакансий.

Зарплаты для вахтовиков в Сибири растут быстрее, чем по России в целом. Так, если за два года работодатели в целом по стране увеличили среднюю предлагаемую зарплату в вахтовых вакансиях на 18% до 65 тысяч рублей, то в регионах Сибири рост зарплат составил +25% до 92,7 тысяч рублей в среднем.

В Сибири почти треть вакансий для вахтовых сотрудников разместили компании из сферы строительства (28%), на втором месте –добывающая отрасль (13%), на третьем – металлургическая отрасль (6%).

Интересным итогом года стало повышение востребованности вахтовых работников в сферах, в которые ранее «вахта» массово не применялась. Так, на 127% увеличили число вахтовых вакансий компании из сферы ресторанно-гостиничного бизнеса, на 149% компании из сферы ЖКХ и на 100% компании создающие товары народного потребления. Очевидно, что кадровый голод 2021 года подтолкнул работодателей из перечисленных сфер максимально расширять географию поиска и приглашать на работу соискателей из других регионов.