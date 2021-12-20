БЗФ увеличил продажи в этом году на 15%

Братский завод ферросплавов (входит в Группу «Мечел») за 11 месяцев текущего года реализовал 71 тысячу тонн продукции, что на 15% больше, чем годом ранее, рассказали SIA.RU в пресс-службе предприятия.

Продажи ферросилиция марки ФС65 (с 65-процентным содержанием кремния) увеличились на 28%, марки ФС75 – на 6%. Продукция БЗФ востребована металлургическими предприятиями в России и за рубежом.

В ноябре по отношению к октябрю продажи марки ФС65 также продемонстрировали рост на 8%, отгрузки марки ФС75 остались на том же уровне.

«Увеличение производства связано со стабильным спросом на нашу продукцию, конкурентоспособную по качеству», – пояснил управляющий директор ООО «БЗФ» Сергей Соколов.

