МТС к новогодним праздникам «прокачала» мобильный интернет в Северобайкальске

МТС в преддверии зимнего туристического сезона в полтора раза увеличила скорость мобильного интернета в Северобайкальске, расположенном на северном берегу Байкала, сообщили SIA.RU в компании.

После модернизации и установки дополнительного оборудования четвертого поколения в Северобайкальске, где проживает около двадцати тысяч человек, ускоренная сеть МТС покрывает весь город. В город ежегодно приезжают тысячи туристов полюбоваться на зимний Байкал, а также ради посещения термальных источников.

Теперь местные жители и туристы Северобайкальска могут на высоких скоростях свободно пользоваться современными цифровыми сервисами – общаться в соцсетях, смотреть видео в хорошем качестве, вести туристические блоги, удаленно работать и учиться, оформлять документы через госуслуги и многое другое.

«Спрос на быстрый интернет в республике постоянно увеличивается, особенно это актуально в так называемые пиковые периоды, когда нагрузка на сеть возрастает. Жители Бурятии пользуются онлайн-кинотеатрами, смотрят потоковое видео на YouTube, общаются с близкими по видеосвязи и выходят в прямые эфиры в социальных сетях. Мы предусмотрели, чтобы во время новогодних праздников, когда туристический поток в Северобайкальск будет увеличен, жителям и путешественникам не было «тесно» в сети и увеличили скорость в городе. В целом, к новому зимнему туристическому сезону мы уже прокачали мобильный интернет в нескольких популярных локациях и продолжаем модернизировать наши сети и улучшать качество связи», – рассказала директор филиала МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.