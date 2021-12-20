Альфа-Банк и Университет «Сириус» начали подготовку уникальных специалистов для финансовой отрасли

Альфа-Банк и Научно-технологический университет «Сириус» заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области образовательной и научной деятельности. Соответствующий документ подписали директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов и ректор университета «Сириус» Максим Федоров.

Соглашение направлено на объединение усилий в развитии кадрового потенциала в инвестиционно-банковской сфере и повышении конкурентоспособности финансового сектора экономики России. Cтороны будут совместно разрабатывать и реализовывать образовательные и исследовательские программы, обмениваться опытом в области цифровых финансовых технологий.

В рамках соглашения запущена первая в России комплексная образовательная программа по направлению «Финансовая математика и финансовые технологии». Впервые в одном месте объединили полный, систематический академический курс для подготовки востребованных специалистов для финансовой отрасли. Первые магистранты по направлению «Финансовая математика» уже приступили к обучению. Руководители Альфа-Банка провели серию семинаров для студентов магистратуры по теме алгоритмической торговли на финансовых рынках. Специалисты Альфа-Банка будут давать и реальные задачи для дипломных проектов.

«Мы считаем очень важным, чтобы высшее образование готовило к реальным вызовам. Поэтому Альфа-Банк делится своей экспертизой, сокращая разрыв между текущими программами и требованиями работодателей. Если хочешь получить в свою команду цифровых специалистов — вырасти их сам. А чем больше в стране сильных кадров, тем лучше для всех: и для нас, и для рынка, и для экономики. Этот подход мы реализуем как внутри Альфа-Банка в рамках внутрикорпоративного университета Альфа-Академия, так и в сотрудничестве с ведущими вузами страны. А в этом году мы открыли самый современный в стране центр исследования клиентского опыта Alfa Research Center. Мы готовы делиться своими инновационными практиками и разработками с системой образования. Уверен, что сотрудничество с университетом «Сириус» с его талантливыми, перспективными студентами и сильнейшей научно-технологической базой позволит создать эталонные образовательные проекты, которые станут поставщиками кадров не только для Альфа-Банка, но и для всей финансовой индустрии», — отметил директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов.

В «Сириусе» студенты получают не абстрактные знания, а понимание реальных процессов на рынках финансового капитала, менторинг лучших специалистов, а в перспективе и трудоустройство. Как отмечает руководитель образовательной программы Леонид Меркин, выпускники «Сириуса» сразу попадут в так называемый mid-level – то есть они будут стартовать с должностей среднего звена, что гарантирует им не только быструю профессиональную реализацию, но и личную финансовую стабильность.

«Все программы университета мы создаем, ориентируясь на приоритетные направления научно-технологического развития России, в тесной связи с наукой и индустрией. Запрос на специалистов и результаты наших научных проектов формируют компании-партнеры. Мы можем быстро адаптировать свои программы под задачи отрасли. Ведь “Сириус” – это не просто передовой университет. Мы часть большой экосистемы первой федеральной территории с возможностью вводить особые нормы правового регулирования для развития образования и упрощения работы научных коллективов и стартапов», – подчеркнул ректор Университета «Сириус» Максим Федоров.