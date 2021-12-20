ВТБ внедрит технологии искусственного интеллекта для обработки запросов клиентов без участия человека

ВТБ в рамках технологической трансформации разработал систему, позволяющую ускорить и улучшить распознавание текстовых запросов клиентов при обращении в банк посредством чат-бота (например, через приложение ВТБ Онлайн). Технология позволяет быстрее обрабатывать стандартные запросы пользователей без участия человека. В перспективе это позволит ускорить время обработки запроса от клиента на 90%.

В основе банковской разработки — использование продвинутой технологии искусственного интеллекта — возможности самообучения. Внедрение системы Auto ML позволит улучшить клиентский опыт и повысить уровень доверия к роботизированным ассистентам.

Потенциал технологии — увеличение до 40-50% доли запросов, обработка которых может быть автоматизирована и таким образом ускорена в несколько раз — от 50 до 90%, в зависимости от конкретного бизнес кейса.

Разработка системы была завершена в рекордно короткие сроки. Внедрение системы позволит увеличить общее качество обслуживания входящих запросов в интервале от 10 до 30%, в зависимости от сложности и темы запроса. На данный момент технология протестирована на ряде клиентских сценариев.

«В рамках технологической трансформации ВТБ работает над внедрением удобных и современных сервисов для наших клиентов. Цель трансформации — возможность предоставлять клиентам 100% доступность финансовых услуг онлайн. Внедрение системы Auto ML — еще один шаг а этом направлении», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

ВТБ делает акцент на внедрении искусственного интеллекта в бизнес-процессы в том числе для постоянного усовершенствования клиентских сервисов и противодействия попыткам мошенничества.

В дальнейшем ВТБ планирует поэтапное развитие и применение продвинутых технологий искусственного интеллекта — как в ширине охвата, так и в совершенствовании самих технологий.